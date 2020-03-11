كل ما يخص المصريين بالخارج خلال أسبوع.. الحكومة: تلقينا 1625 طلبا واستفسارا وشكوى حول موضوعات مختلفة.. وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة رسائل المواطنين العالقين بسبب فيروس كورونا

مجلس الوزراء:

تلقي 1625 طلبًا واستفسارًا وشكوى حول موضوعات مختلفة

طلبات العودة للعمل احتلت المرتبة الأولى من إجمالي ما تلقته غرفة المتابعة





استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، الجهود المبذولة من الوزارة في متابعة أزمة العالقين المصريين في الداخل والخارج، بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس "كورونا COVID 19" المستجد.









وقالت الوزيرة إن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة، كما قامت بتخصيص بريد إلكتروني ورقمين للتواصل عبر الواتس آب، بالإضافة إلى نموذج تسجيل عبر الإنترنت، وذلك لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة، موضحة أن إجمالى عدد ما تلقته غرفة عمليات المتابعة من استفسارات وطلبات وشكاوى بلغ 1625 حالة.









وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن عدد الشكاوى والاستفسارات التي جاءت بشأن انتهاء الإقامة بلغ 151، وحالات انتهاء التأشيرة 172، وطلبات عودة للعمل بواقع 812 حالة، وطلبات التحاق بعائل 60 حالة، وطلبات عودة نهائية للوطن بواقع 75 حالة، وزيارة أو العودة للوطن بواقع 100 حالة، و58 استفسارا بشأن تحاليل PCR.











وأضافت: "يتساءل المواطنون المتواجدون بالخارج لغرض الزيارة، عن مدى إمكانية عودتهم لأرض الوطن رغم الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدول للخروج من أراضيها".





وفيما يتعلق بتساؤلات الموطنين بشأن العودة للعمل، والتي جاءت في المرتبة الأولى من بين إجمالي التساؤلات الواردة للوزارة، أوضحت أن الشكاوى من التحديات التي يواجهها الكثير من المصريين المتواجدين بمصر، ويحاولون السفر لضرورة العودة إلى عملهم بالدول المقيمين بها، عددها 812 حالة.











كما ورد لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عدد من التساؤلات، التي كشفت عن قلق المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج للمرة الأولى، حيث انتهى هؤلاء من جميع الإجراءات واستيفاء العقود للعمل بالخارج، وكذا وردت العديد من التساؤلات حول قرب انتهاء موعد إقامة المواطنين بالخارج، خلال فترة تواجدهم بمصر.











ولفتت الوزيرة إلى ورود العديد من التساؤلات من المواطنين حول قرب انتهاء التأشيرة، كما يتساءل المواطنون العاملون والمقيمون بالخارج عن مدى إمكانية عودتهم لأرض الوطن لقضاء الإجازة رغم الإجراءات الاحترازية التي قررتها الدول للخروج من أراضيها، وتساءل عدد من المواطنين عن مدى إمكانية عودتهم إلى عائلاتهم المقيمة بالخارج رغم الإجراءات الاحترازية التي قررتها تلك الدول لمنع الدخول لأراضيها.









وتساءل عدد من المواطنين عن مدى إمكانية عودتهم نهائيًا إلى مصر رغم الإجراءات الاحترازية التي قررتها تلك الدول لمنع الخروج من أراضيها، كما وردت مجموعة من تساؤلات المصريين - سواء الراغبين في العودة للوطن أو السفر للخارج - عن تحاليل PCR، المشترطة من بعض الدول كإجراء احترازي للدخول إلى أراضيها خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، وتساءل عدد من المصريين المقيمين بالخارج عن مدى إمكانية عودتهم لمصر في الفترة الحالية رغم وجود تلك الإجراءات الاحترازية التي أقرتها بعض الدول لمنع الخروج من أراضيها خلال فترة أزمة "كورونا".





وأضافت الوزيرة أن عدد من المصريين تساءلوا عن مدى إمكانية سفرهم للدراسة بالخارج في الفترة الحالية رغم وجود تلك الإجراءات الاحترازية التي أقرتها بعض الدول لمنع الدخول لأراضيها خلال فترة أزمة "كورونا"، كما وردت إلى الوزارة عدد من شكاوى المصريين، التي أوضحوا خلالها ضرورة سفرهم للخارج لأسباب قهرية عاجلة تتعلق بحالات إنسانية، حيث تساءلل هؤلاء عن مدى إمكانية استثنائهم للسفر إلى الخارج، رغم وجود تلك الإجراءات الاحترازية التي أقرتها بعض الدول لمنع الدخول لأراضيها خلال فترة أزمة "كورونا".