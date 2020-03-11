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فن

زينة ترد على الشائعات: أعوذ بالله عمرى ما عملت كده.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:10 م
زينة
زينة
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محمد نبيـل - عدسة/ على الخشاب
أكدت النجمة زينة فى حديث خاص لموقع "صدى البلد" الإخبارى أنها لم تفكر ولو مرة فى ترتيب اسمها على أى تتر من أعمالها، ولم تضع أى شروط فى تعاقدها على وضع إسمها بشكل معين.

وقالت  زينة: أعوذ بالله عمرى ما عملت كده، لأن المكانة التى يبنيها الفنان عبر أعماله ومشواره هى التى تحدد إين يجب أن يوضع إسمه بشكل تلقائى، وأن أى ممثل يدخل فى مثل هذه الأمور ليس واثقا من نفسه، بالرغم من خروج بعض الأشخاص بالحديث أنى طالبت هذا الأمر، ولكن الحقيقة أنى لا أعرفهم على المستوى الشخصى أو المهنى ولا أعلم من أين لهم بمثل هذه الإدعاءات.

زينة تم تكريمها خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والذى تختتم فعالياته اليوم، بعد إلغاء حفل الختام لأسباب تتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع التجمعات.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونة نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.
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