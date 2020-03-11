زينة ترد على الشائعات: أعوذ بالله عمرى ما عملت كده.. فيديو

أكدت النجمة زينة فى حديث خاص لموقع "صدى البلد" الإخبارى أنها لم تفكر ولو مرة فى ترتيب اسمها على أى تتر من أعمالها، ولم تضع أى شروط فى تعاقدها على وضع إسمها بشكل معين.
وقالت زينة: أعوذ بالله عمرى ما عملت كده، لأن المكانة التى يبنيها الفنان عبر أعماله ومشواره هى التى تحدد إين يجب أن يوضع إسمه بشكل تلقائى، وأن أى ممثل يدخل فى مثل هذه الأمور ليس واثقا من نفسه، بالرغم من خروج بعض الأشخاص بالحديث أنى طالبت هذا الأمر، ولكن الحقيقة أنى لا أعرفهم على المستوى الشخصى أو المهنى ولا أعلم من أين لهم بمثل هذه الإدعاءات.
زينة تم تكريمها خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والذى تختتم فعالياته اليوم، بعد إلغاء حفل الختام لأسباب تتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع التجمعات.
وقالت زينة: أعوذ بالله عمرى ما عملت كده، لأن المكانة التى يبنيها الفنان عبر أعماله ومشواره هى التى تحدد إين يجب أن يوضع إسمه بشكل تلقائى، وأن أى ممثل يدخل فى مثل هذه الأمور ليس واثقا من نفسه، بالرغم من خروج بعض الأشخاص بالحديث أنى طالبت هذا الأمر، ولكن الحقيقة أنى لا أعرفهم على المستوى الشخصى أو المهنى ولا أعلم من أين لهم بمثل هذه الإدعاءات.
زينة تم تكريمها خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والذى تختتم فعالياته اليوم، بعد إلغاء حفل الختام لأسباب تتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع التجمعات.