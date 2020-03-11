زينة ترد على الشائعات: أعوذ بالله عمرى ما عملت كده.. فيديو

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.





المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونة نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.