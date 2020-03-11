قنا تنهى استعداداتها لمواجهة موجة الطقس السيء المتوقعة





أنهت محافظة قنا، استعداداتها لأية آثار سلبيه محتمله لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.





قال اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، و تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





و وجه محافظ قنا، بضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.





وأضاف محافظ قنا، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الآتية "0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542‪" على مدار72 ـساعة القادمة .





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