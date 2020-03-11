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فن

بعد الخلع.. تفاصيل جديدة حول انفصال أحمد إبراهيم وأنغام

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:23 م
أحمد إبراهيم وأنغام
أحمد إبراهيم وأنغام
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قسم الفن
استضاف برنامج "Insider بالعربي" أحد الأصدقاء المقربين للموزع أحمد إبراهيم والفنانة أنغام.

 وكشف تفاصيل جديدة حول انفصال الثنائي قائلا: "أحمد وأنغام تربطني بيهم صداقة، وفوجئت بخبر انفصالهم وطبعا بحكم الصداقة اتصلت بـ أحمد وأكد لي إنه نشر بوست لأم عياله يتزامن مع يوم المرأة العالمي".

وأضاف: "أحمد نفى الطلاق وقال لي من خلال المكالمة الهاتفية: مفيش الكلام دا خالص طبعا.. أنا كمان نزلت بوست إن مفيش انفصال خالص معرفش جابوا الكلام دا منين، هو كل دا عشان نزلت بوست لأم عيالي في يوم المرأة العالمي".

ونشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق على الصورة قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي".

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.

يذكر أن آخر ظهور علني لأحمد إبراهيم مع أنغام كان في فبراير 2020 أثناء إحياء حفلها في مهرجان فبراير الكويت.
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