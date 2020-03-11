AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سوق جملة ومدفن مخلفات.. تخصيص أراضي للمنفعة العامة بسوهاج والإسكندرية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء  خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص إحدى المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة، وذلك في إطار جهود الدولة في تطبيق منظومة النظافة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

كما وافق  المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص إحدى المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة برج العرب، لصالح مُحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد، وذلك كمظهر حضاري يدعم التجارة الداخلية، ويُوفر للمواطنين احتياجاتهم من المنتجات بأسعار مناسبة.

واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا نصف سنوي عن الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية

الوزراء يوافق علي تخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ للمنفعة العامة.. تفاصيل

6 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمحافظات الصعيد والبحيرة والدقهلية والوادي الجديد

ترشيحاتنا

السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا .. ويبحثان قضية ريجيني

الفيل والنحلة.. تعليقات غريبة من فرج عامر على مباراة الأهلي وسموحة

الخوف يسرق أجمل اللحظات.. أصالة بدون مكياج والجمهور: إنتى تعبانة؟

مركز التنبئوات: الوادي الجديد والجيزة والمنيا الأكثر تعرضا للأمطار مساء اليوم

هبوس على رأس مامتك.. زوجة علي ربيع تعلن عودتها له

آس الإسبانية قبل مواجهة ليفربول وأتلتيكو: ليلة لإسقاط العملاق محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي سليم وشقيقتيها في لوك أسود.. شاهد

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد