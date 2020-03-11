سوق جملة ومدفن مخلفات.. تخصيص أراضي للمنفعة العامة بسوهاج والإسكندرية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص إحدى المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة، وذلك في إطار جهود الدولة في تطبيق منظومة النظافة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.





كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص إحدى المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة برج العرب، لصالح مُحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد، وذلك كمظهر حضاري يدعم التجارة الداخلية، ويُوفر للمواطنين احتياجاتهم من المنتجات بأسعار مناسبة.





واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا نصف سنوي عن الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019.