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فن

اخبار الفن.. هجوم ناري على أحمد العوضي.. هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها على ألحان عود البطل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:27 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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شروق ابراهيم
استضاف برنامج "Insider بالعربي" أحد الأصدقاء المقربين للموزع أحمد إبراهيم والفنانة أنغام.

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة.

تداول فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ48 عبر موقع التواصل الاجتماعي على أنغام أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال.


تعرض الفنان أحمد العوضي، لانتقادات لاذعة بسبب نشره فيديو وهو يداعب طفلا سوريا يدعى موسى، خلال تصوير مشاهد من مسلسل "الاختيار" على الحدود السورية اللبنانية.



نفي المتحدث الإعلامي للنجم البريطاني دانيال رادكليف إصابته بفيروس كورونا، بعد نشر حساب منسوب لهيئة الإذاعة البريطاني بي بي سي تغريدة بموقع تويتر يعلن من خلالها إصابته بـ كورونا.

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