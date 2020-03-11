AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قرار من النيابة ضد السائق المتهم بالتنمر على شاب صيني أعلى الدائري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:26 م
صدى البلد
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة جنوب القاهرة حجز السائق المتهم بالتنمر على شاب صينى الذى كان يقوم بنقله من محل اقامته باحد فنادق المعادى إلى منطقة العباسية ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات. 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وامرت بتفريغ كاميرات الفيديو التي سجلت الواقعة واستدعت الشهود.

وكشفت التحريات ان السائق لاحظ قيام المجنى عليه بالسعال بشدة فقام بانزاله أعلى دائرى المعادى وعاد الي  منطقة مصر القديمة حتى تم ضبطه.

وتابعت التحريات ان الشاب الصينى يخضع حاليا لحجر صحى بأحد مستشفيات العباسية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن  واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة  القبض على السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصينى أعلى دائرى المعادى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصورا أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادي، يرصد حالات مضايقة من السائقين لشاب صينى حيث سخر منه البعض بقولهم: "كورونا كورونا".

وظهر خلال الفيديو، سائق السيارة الملاكي، التابع لإحدى الشركات، وهو يضع على فمه منديلا خوفًا من إصابته بفيروس كورونا، وبجواره سيارة أخرى يمارس قائدها أساليب المضايقة للشاب الصيني، من خلال الكلمات التي تدل على أنهم حاملو الفيروس وسبب انتشاره في العالم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شك فى سلوكها.. حبس فلاح قتل شقيقته بطريق أسيوط الغربى

شك فى سلوكها.. تجديد حبس فلاح قتل شقيقته بطريق أسيوط الغربى

كورونا يقتل 2004 أشخاص ويصيب 74 ألفا بالصين.. الفيروس يرفع مخاطر السفر حول العالم.. وأزمة تعويضات تواجه بكين.. الصحف السعودية اليوم

علاء عابد: ليس كل صيني مصابا بكورونا

خوفت من الكورونا.. تفاصيل مثيرة في واقعة التنمر على الشاب الصيني بالدائري

ترشيحاتنا

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

اتحاد الكرة يكشف مصير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.. تفاصيل

مفاجأة .. قمة الأهلي والزمالك فى طريقها لـ الإعادة بعد تأجيل مباريات الغد

بعد الخلع.. تفاصيل جديدة حول انفصال أحمد إبراهيم وأنغام

الخاص والحكومة .. مجلس الوزراء: الخميس إجازة لجميع العاملين بسبب الطقس السيىء

بعد فتح الحوض.. نيرمين الفقي تتحدى ياسمين صبري بفيديو جريء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ميريهان حسين تتعرض لـ المعاكسة من معجب

بعد فتح الحوض.. نيرمين الفقي تتحدى ياسمين صبري بفيديو جريء

قبل العاصفة الترابية.. 5 طرق لتخفيف آلام الجيوب الأنفية دون أدوية