قرار من النيابة ضد السائق المتهم بالتنمر على شاب صيني أعلى الدائري

قررت نيابة جنوب القاهرة حجز السائق المتهم بالتنمر على شاب صينى الذى كان يقوم بنقله من محل اقامته باحد فنادق المعادى إلى منطقة العباسية ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات.





وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وامرت بتفريغ كاميرات الفيديو التي سجلت الواقعة واستدعت الشهود.





وكشفت التحريات ان السائق لاحظ قيام المجنى عليه بالسعال بشدة فقام بانزاله أعلى دائرى المعادى وعاد الي منطقة مصر القديمة حتى تم ضبطه.





وتابعت التحريات ان الشاب الصينى يخضع حاليا لحجر صحى بأحد مستشفيات العباسية.





وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة القبض على السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصينى أعلى دائرى المعادى.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصورا أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادي، يرصد حالات مضايقة من السائقين لشاب صينى حيث سخر منه البعض بقولهم: "كورونا كورونا".





وظهر خلال الفيديو، سائق السيارة الملاكي، التابع لإحدى الشركات، وهو يضع على فمه منديلا خوفًا من إصابته بفيروس كورونا، وبجواره سيارة أخرى يمارس قائدها أساليب المضايقة للشاب الصيني، من خلال الكلمات التي تدل على أنهم حاملو الفيروس وسبب انتشاره في العالم .