مفيش إعصار.. هاني الناظر يكشف سبب التحذير الحقيقي من مغادرة المنزل

في ظل التحذير من حالة الطقس غدًا الخميس و الجمعة نظرًا للعاصفة الترابية و الرياح وسقوط الأمطار، نصح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث السابق، من التهويل بشأن الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين .





وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" :" أرجو عدم التهويل والمبالغة ونشر القلق والرعب بين الناس ونشر شائعات بخصوص طقس غد الخميس وبعد غدٍ الجمعه".





وتابع الناظر : اطمئنوا حضراتكم لا يوجد بإذن الله ولا إعصار ولا كوارث جوية ولكن كل ما في الموضوع امطار غزيرة ورياح موسمية تحدث عادة في مثل هذا الوقت من كل عام وذلك طبقا لخرائط الطقس العالمية".





واستكمل هاني الناظر:" الغرض من البقاء في المنازل الوقاية من عدم التكدس في الشوارع نتيجة الأمطار وما يصاحبه من مشاكل …مرة اخري اطمئنوا تماما ولا تستمعوا للشائعات المغرضة التي يطلقها البعض".