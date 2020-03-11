محافظ الدقهلية يناقش طرق مجابهة فيروس كورونا وسوء الأحوال الجوية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا، اليوم، بمديري مديريات الخدمات لمناقشة طرق مجابهة فيروس " كورونا " المستجد وكيفية الوقاية منه وتوقعات عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة .





وشهد الاجتماع التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وكيفية التعامل مع أي حالات طارئة والابلاغ فورًا عن أي حالة يشتبه في إصابتها واستعراض خطة المديريات والوحدات المحلية بالتعامل مع الآثار المترتبة علي عدم استقرار الأحوال الجوية .





وكلف المحافظ جميع مديري المديريات بوضع مقترح يتضمن أفكارا جديدة لمجابهة هذا الفيروس وكيفية تنفيذها علي أرض الواقع مع تطهير كافة المباني والمصالح الحكومية أولا بأول والأماكن التي يتردد عليها المواطنين لتلقي الخدمات .





كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات وتجهيز أماكن الحجر الصحي علي اعلي مستوي تحسبًا لظهور أي إصابات وتوعية المواطنين عن طريق التثقيف الصحي بطرق الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية .





ووجه "مختار " وكيل وزارة الأوقاف الشيخ طه زيادة بضرورة توعية الأئمة للمواطنين في خطبة الجمعة القادمة بطرق الوقاية من هذا الفيروس والحفاظ على نظافة المنازل وأماكن تجمع المواطنين بالإضافة إلى النظافة المستمرة للمساجد وعلي مدار اليوم .





ومن جهة أخرى وجه المحافظ لمديري المديريات بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات المراكز والمدن لمواجهة تداعيات احتمال عدم استقرار الأحوال الجوية .



