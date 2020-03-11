الدوري المصري.. إنبي x بيراميدز.. تعرف على تشكيل الفريقين



وجاء تشكيل إنبي لمواجهة بيراميدز كالتالي :-

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم فؤاد ، رامي صبري ، إبراهيم يحيى ، علي فوزي.

خط الوسط: عبدالرحمن عماد ،عبدالرحمن عامر ، محمد رزق.

خط الهجوم : محمد بسيوني ، محمود قاعود ، محمد شريف.

بينما جاء تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي كالتالي :-

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر ، علي جبر ، أحمد أيمن منصور ، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة ، أحمد توفيق ، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمد فاروق ، إبراهيم حسن، إيريك ترواري.

ويحتل إنبي المركز السادس برصيد" 25" نقطة بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد"29"، نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.



أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.