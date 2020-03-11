خبير اقتصادي: حوافز الموازنة الجديدة تعظم من قدراتنا الإنتاجية

قال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي، إن الحكومة حريصة على الاستمرار في إرساء دعائم الامان المالي والاقتصادي للدولة، ويتم هذا الأمر من خلال الانتقال إلى الاصلاح الهيكلي للاقتصاد عبر برنامج واضح بمبادرات محددة وفعالة.





وعلق عبد الرازق، في مداخلة هاتفية لقناة «النهار»، اليوم الأربعاء، على تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية والتي أكد فيها ان الموازنة المقبلة ستشهد اكبر حزمة تحفيزية للصناعة الوطنية، قائلا: «إن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على المتغيرات الاقتصادية العالمية وامتصاص أي صدمات خارجية، بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرشيدة في الاقتصاد المصري».





وأكد رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي، أن حزمة الحوافز في الموازنة الجديدة ستعظم من قدراتنا الانتاجية وتفتح افاق جديدة لنفاذ الصادرات للاسواق العالمية.





وأطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكبر حزمة تحفيزية للصناعة الوطنية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قد تعافى، وأصبح قادرًا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أي صدمات خارجية.



