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حوادث

محكوم عليه بـ 3 إعدام و11 مؤبد.. مصرع عنصر خطر في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:53 م
مقتل عنصر خطر
مقتل عنصر خطر
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مصطفى الرماح
تمكّنت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع بالظهير الصحراوى بمحافظة الإسماعيلية والهارب من السجون منذ يناير 2011 ، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" والهارب من تنفيذ 20 حكمًا أبرزها "3 إعدام – 11 مؤبد – 2 حبس" فى قضايا "سطو مسلح – قطع طريق – قتل عمد – سرقة بالإكراه – اتجار بالمخدرات – خطف – سلاح بدون ترخيص". 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه ما أسفر عن مصرعه.

وعثر بحوزته على "بندقية آلية – عدد من الخزن – كمية من الطلقات النارية – مبلغ مالى"

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالى النيابة العامة التحقيقات.
محكوم عليه بـ 3 إعدام و11 مؤبد.. مصرع عنصر خطر في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية
محكوم عليه بـ 3 إعدام و11 مؤبد.. مصرع عنصر خطر في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية
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