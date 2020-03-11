بطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان: أمي شافتني بشرب مخدرات فقررت علاجي.. فيديو

قال محمد يحيي متعاف من الإدمان وبطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان، إنه بدأ مرحلة الإدمان منذ 15 عاما، مضيفا:" بدأت الأمر بتجربة المخدرات".
وأضاف محمد يحيي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت حابب أجرب حاجة جديدة وكان لدي معتقدات خطأ بأن المخدرات ستجعلني شخص اجتماعي ويحببني الجميع وبدأت التعاطى في عمر 16 عام".
وتابع محمد يحيي:" كنت شخص خجول وبتكسف جدا وكنت عايز اعمل حاجة تخلي الناس تشاور عليا وتتكلم عني وبدأت في تعاطي المخدرات.".
وأكمل محمد يحيي:" اصحاب السوء هم سبب إدمانى المخدرات وبدأت بالحشيش ثم البرشام والهيروين".
وقال محمد يحيي:" أهلي مكنوش عارفين إني مدمن لفترة طويلة ، إلى أن شاهدتني والدتي وانا بشرب مخدرات وقررت علاجى.