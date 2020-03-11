بطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان: أمي شافتني بشرب مخدرات فقررت علاجي.. فيديو

قال محمد يحيي متعاف من الإدمان وبطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان ، إنه بدأ مرحلة الإدمان منذ 15 عاما، مضيفا:" بدأت الأمر بتجربة المخدرات".





وأضاف محمد يحيي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت حابب أ جرب حاجة جديدة وكان لدي معتقدات خطأ بأن المخدرات ستجعلني شخص اجتماعي ويحببني الجميع وبدأت التعاطى في عمر 16 عام".





وتابع محمد يحيي:" كنت شخص خجول وبتكسف جدا وكنت عايز اعمل حاجة تخلي الناس تشاور عليا وتتكلم عني وبدأت في تعاطي المخدرات .".





وأكمل محمد يحيي:" اصحاب السوء هم سبب إدمانى المخدرات وبدأت بالحشيش ثم البرشام والهيروين".





وقال محمد يحيي:" أهلي مكنوش عارفين إني مدمن لفترة طويلة ، إلى أن شاهدتني والدتي وانا بشرب مخدرات وقررت علاجى.



