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توك شو

بطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان: أمي شافتني بشرب مخدرات فقررت علاجي.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:02 م
محمد يحيي متعاف من
محمد يحيي متعاف من الإدمان
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هاني حسين
قال محمد يحيي متعاف من الإدمان وبطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان، إنه بدأ مرحلة الإدمان منذ 15 عاما، مضيفا:" بدأت الأمر بتجربة المخدرات".

وأضاف محمد يحيي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كنت حابب أجرب حاجة جديدة وكان لدي معتقدات خطأ بأن المخدرات ستجعلني شخص اجتماعي ويحببني الجميع وبدأت التعاطى في عمر 16 عام".

وتابع محمد يحيي:"  كنت شخص خجول وبتكسف جدا وكنت عايز اعمل حاجة تخلي الناس تشاور عليا وتتكلم عني وبدأت في تعاطي المخدرات.".

وأكمل محمد يحيي:"  اصحاب السوء هم سبب إدمانى المخدرات وبدأت بالحشيش  ثم البرشام والهيروين".

وقال محمد يحيي:"  أهلي مكنوش عارفين إني مدمن لفترة طويلة ، إلى أن  شاهدتني والدتي وانا بشرب مخدرات وقررت علاجى.

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