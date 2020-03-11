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صندوق مكافحة الإدمان: من الممكن أن يبدأ تعاطي المخدرات في سن 10 سنوات.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:30 م
تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات
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هاني حسين
قال الدكتور هشام جمعة أخصائي نفسي صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، إن  أسعار المخدرات تختلف  من مخدر لآخر، موضحا ان الهيروين من المخدرات التي تعتبر أسعارها مرتفعة جدا .

وأضاف جمعة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تباينا في أسعار المخدرات  وهناك مخدرات أسعارها مرتفعة واخرى أسعارها منخفضة جدا .

وتابع:"  خطر المخدرات لا يقل عن خطر الإرهاب وتستهدف الشباب، ونسبة من يتعاطون المخدرات تحت سن 15 سنة حوالي 5.6 %.

وأكمل هشام جمعة:"  من الممكن ان يبدأ تعاطي المخدرات من سن 10 سنوات "، مضيفا:"  صندوق مكافحة الإدمان هو الآلية المسؤولة عن علاج الإدمان ونرصد ظاهرة التعاطي والإدمان وهناك خط ساخن  لعلاج الإدمان 16023".

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