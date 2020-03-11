صندوق مكافحة الإدمان: من الممكن أن يبدأ تعاطي المخدرات في سن 10 سنوات.. فيديو

قال الدكتور هشام جمعة أخصائي نفسي صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، إن أسعار المخدرات تختلف من مخدر لآخر، موضحا ان الهيروين من المخدرات التي تعتبر أسعارها مرتفعة جدا .





وأضاف جمعة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تباينا في أسعار المخدرات وهناك مخدرات أسعارها مرتفعة واخرى أسعارها منخفضة جدا .





وتابع:" خطر المخدرات لا يقل عن خطر الإرهاب وتستهدف الشباب، و نسبة من يتعاطون المخدرات تحت سن 15 سنة حوالي 5.6 %.





وأكمل هشام جمعة:" من الممكن ان يبدأ تعاطي المخدرات من سن 10 سنوات "، مضيفا:" صندوق مكافحة الإدمان هو الآلية المسؤولة عن علاج الإدمان ونرصد ظاهرة التعاطي والإدمان وهناك خط ساخن لعلاج الإدمان 16023".



