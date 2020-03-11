"محدش يخرج من بيته".. تحذيرات نهائية لمواجهة الأمطار والسيول غدا.. فيديو

كشفت إيمان سيد أحمد رئيسة مركز التنبؤات بوزارة الري، عن موعد ذروة حالة عدم الاستقرار الشديدة المتوقعة في الطقس ليومي الخميس والجمعة، مؤكدة أن هذه الأمطار غير مسبوقة على الإطلاق.





وأضافت رئيسة مركز التنبؤات بوزارة الري ، في لقاء عبر الـ « فيديو كونفرنس»، مساء اليوم الأربعاء، أن الامطار تبدأ الهُطول من منتصف الليل لليوم، والذروة غدًا من 12 ظهرًا وحتى 6 مساء، مشيرة إلى أن كل المحافظات- خاصة القاهرة والدلتا- ستتعرض لأمطار شديدة، وأيضا سيناء بالكامل ونعتبرها غير مسبوقة.





وأكدت رئيس المركز، أن إجراءات مجلس الوزراء هى وقائية واحترازية، والدولة تأخذ إجراءات في غاية الأهمية على المواطنين الإلتزام بها.

فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كل الأنحاء، وتشهد القاهرة الكبرى طقسًا دافئًا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎرًا ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة.





أما للوجه البحري فيشهد أيضا طقسًا دافئًا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأمطارًا ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋلى اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.



