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حوادث

تأجيل محاكمة موظف استولى على 5 ملايين جنيه لجلسة 15 أبريل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:59 م
محاكمة
محاكمة
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رامي المهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة موظف فى قسم الحفلات بأحد الفنادق، لاتهامه باختلاس أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال الفندق لجلسة 15 ابريل .

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة  وهيثم محمود وأمانة وائل عبد المقصود، وشريف محمد علي.


وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 12375 جنايات قسم شرطة التجمع الأول لسنة 2016 عن أن "م.ع"، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "موظف بقسم الحفلات بفندق جى نابليو ماريوت"، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بلغت 5 ملايين و156 ألفا و655 جنيها بأن حصل على مبالغ مالية من عملاء الفندق جهة عمله راغبى اقامة الحفلات زاعمًا تحصيل هذه المبالغ لصالح الفندق نظير التعاقد معهم على خلاف الحقيقة.
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