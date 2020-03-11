بمساعدة VAR.. بيراميدز يفوز 1-0 على إنبي في الوقت القاتل

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين نادي إنبي وضيفه بيراميدز بتقدم الأخير بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.
وتمكن لاعبو الفريقين من تبادل الهجمات في الشوط الأول ،دون إحراز أي أهداف على الرغم من فرض لاعبو إنبي الهجمات والكرات العرضية التي كادت أن تسكن شباك بيراميدز
وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول تمكن لاعبو بيراميدز من فرض بعض الهجمات التي كادت أن تسكن شباك إنبي قبل أن يتمكنوا من التصدي لها والحفاظ على شباكهم .
وعقب انطلاق احداث الشوط الثاني من المباراة تمكن لاعبو بيراميدز فرض الهجمات المرتدة على مرمى شباك نادي إنبي حتى تمكنوا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "86"، عن طريق اللاعب عبد الله السعيد، من خلال ركلة جزاء عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو " الـ var"
وحاول لاعبو إنبي من إحراز هدف التعادل من خلال الكرات العرضية ورض الهجمات ولكن لم يحالفهم الحظ .
وجاء تشكيل إنبي لمواجهة بيراميدز كالتالي :-
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: كريم فؤاد ، رامي صبري ، إبراهيم يحيى ، علي فوزي.
خط الوسط: عبدالرحمن عماد ،عبدالرحمن عامر ، محمد رزق.
خط الهجوم : محمد بسيوني ، محمود قاعود ، محمد شريف.
بينما جاء تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي كالتالي :-
حراسة المرمى: المهدي سليمان.
خط الدفاع: عمر جابر ، علي جبر ، أحمد أيمن منصور ، محمد حمدي.
خط الوسط: محمود حمادة ، أحمد توفيق ، عبدالله السعيد.
خط الهجوم: محمد فاروق ، إبراهيم حسن، إيريك ترواري.
ويحتل إنبي المركز السادس برصيد" 25" نقطة بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد"32"، نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.