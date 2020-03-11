بمساعدة VAR.. بيراميدز يفوز 1-0 على إنبي في الوقت القاتل

وتمكن لاعبو الفريقين من تبادل الهجمات في الشوط الأول ،دون إحراز أي أهداف على الرغم من فرض لاعبو إنبي الهجمات والكرات العرضية التي كادت أن تسكن شباك بيراميدز





وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول تمكن لاعبو بيراميدز من فرض بعض الهجمات التي كادت أن تسكن شباك إنبي قبل أن يتمكنوا من التصدي لها والحفاظ على شباكهم .





وعقب انطلاق احداث الشوط الثاني من المباراة تمكن لاعبو بيراميدز فرض الهجمات المرتدة على مرمى شباك نادي إنبي حتى تمكنوا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "86"، عن طريق اللاعب عبد الله السعيد، من خلال ركلة جزاء عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو " الـ var"





وحاول لاعبو إنبي من إحراز هدف التعادل من خلال الكرات العرضية ورض الهجمات ولكن لم يحالفهم الحظ .





وجاء تشكيل إنبي لمواجهة بيراميدز كالتالي :-