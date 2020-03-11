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توك شو

الزموا منازلكم.. تحذيرات عاجلة من التنمية المحلية للمواطنين حول طقس الغد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:51 م
عواصف
عواصف
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عادل نصار
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه عقب المؤتمر الصحفي للوزير بمجلس الوزراء تم التنسيق والربط مع الغرفة المركزية بمجلس الوزراء والتأكيد على أن كافة الخدمات النوعية ممثلة في غرفة إدارة الأزمة بكل محافظة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن هناك نشرا واصطفافا للسيارات الخاصة بالكسح والنظافة وشفط المياه بجميع المحافظات منذ الآن، منوهًا بأنه تم التنسيق مع كافة المحافظات المتوقع تساقط أمطار غزيرة بها.

وتابع، أنه تم تجهيز كافة الوحدات والقطاعات النوعية الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي موجودين مع رؤساء الأحياء على الأرض من اليوم لإدارة الأزمة، مناشدًا المواطنين بالمحافظات بالبقاء في المنزل أيام الخميس والجمعة والسبت، وعدم الخروج حال عدم وجود ضرورة لذلك، وعدم ترك السيارات أعلى البالوعات الخاصة بصرف المياه، أو أسفل أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية.
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