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توك شو

ارتفاعها وصل 20 ملم في آخر مرة.. الري: توقعات سقوط الأمطار تشير لوصولها إلى 45 مليمتر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:01 م
امطار
امطار
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هاني حسين
قالت إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تهتم بالتنبؤ بالامطار ومركز التنبؤ بالفيضان يقوم بإعداد خرائط توقع الأمطار.

وأضافت إيمان سيد في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة" : " أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال نهاية الأسبوع".

وأشارت إيمان سيد إلى أن البلاد سوف تشهد كميات  أمطار كبيرة تقدر بضعف ما شهدناه مسبقا، موضحة أن آخر هطول للأمطار كان ارتفاع الأمطار 20 مليمترا ولكنها ستصل لـ 45 مليمترا على جنوب الدلتا والقاهرة هذه المرة.

وأكملت إيمان سيد: هناك تنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة  لمواجهة سقوط الأمطار بغزارة ، حيث إننا نتعرض لحالة من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم باكمله".
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