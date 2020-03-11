بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت فرح شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، stories جديدة لها.
ظهرت شقيقة هنا الزاهد فى الصور بإطلالة رياضية ملفته باللون الاسود، حيث ارتدت سترة قطنية مع سويت شيرت ونسقت معهما بنطلون ليجن اسود.
وانتعلت شقيقة هنا الزاهد حذاء رياضيا مسطح جمع بين اللون الاسود و الابيض، فيما اعتمدت إطلالتها على البساطة وعدم المبالغة.
ووضعت شقيقة هنا الزاهد بعض لمسات الماكياج التى ارتكزت على الالوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على تسريحة ذيل الحصان.