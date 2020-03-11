AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:57 م
شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت فرح  شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، stories جديدة لها.

ظهرت شقيقة هنا الزاهد فى الصور بإطلالة رياضية ملفته باللون الاسود، حيث ارتدت سترة قطنية مع سويت شيرت ونسقت معهما بنطلون ليجن اسود.

وانتعلت شقيقة هنا الزاهد حذاء رياضيا مسطح جمع بين اللون الاسود و الابيض، فيما اعتمدت إطلالتها على البساطة وعدم المبالغة.

ووضعت شقيقة هنا الزاهد بعض لمسات الماكياج التى ارتكزت على الالوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على تسريحة ذيل الحصان.

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة
بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة
بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة
بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة
بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

زوجة تامر حسنى تستعرض رشاقتها فى دبى بهذه الإطلالة

بملابس كاجوال.. منة فضالى تتألق فى الكويت

بـ بنطلون جلد.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال .. صور

جاكت وبنطلون.. سالي عبد السلام تتألق في أحدث ظهور

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور

ترشيحاتنا

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد

الحكومة توافق على طلب وكالة الفضاء المصرية التعاقد مع مؤسسة سور الصين العظيم

ابنة طلعت زكريا بإطلالة غريبة.. والجمهور: خسيتي

لا يوجد مبرر.. برلماني: تعليق الدراسة يُسيء لسُمعة الدولة

قرار جديد من وزير التعليم لمواجهة فيروس كورونا

إلغاء الإجازات لمدة 3 أيام.. طوارئ في الجيزة استعدادًا لموجة الطقس السيئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سكودا .. من ورشة لصناعة الدراجات فى قرية لعملاق صناعة السيارات عالميًا

شاهد.. إيطاليا تسقط إبراهيموفيتش ..أتليتكو مدريد يخطط لإسقاط العملاق محمد صلاح