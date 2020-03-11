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محافظات

انهيار جزئي لسقف قاعة المجلس الشعبي بطنطا ومحافظ الغربية يوجه بصيانتها.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:23 م
انهيار جزئي بسقف
انهيار جزئي بسقف قاعة المجلس الشعبي
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احمد علي
اصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم توجيهاته الي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة مبني المجلس المحلي الشعبي بطنطا عقب سقوط سقف حجرة من مبني المجلس  المحلي الشعبي بطنطا.

وتقرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس اشرف هواش مدير الادارة الهندسية بالمحافظة والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثانى طنطا.

وقامت لجنة المنشأت الايلة للسقوط برئاسة الدكتور أحمد طه براغيث الأستاذ المساعد بكلية الهندسة وعضوية كل من المهندس عنونه على محمود والمهندس ممدوح الشاذلي على الفور بمعاينة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف بجوار قصر الثقافة بطنطا نتيجه سقوط إحدى غرف المجلس.

وتبين للجنة وجود صدأ فى حديد التسليح وتأكله حتى وصل الى الانهيار و كذلك وجود رشح فى الحوائط نتيجه تراكم مياه الأمطار فوق سطح المجلس وجارى استصدار القرار المناسب.
انهيار جزئي لسقف قاعة المجلس الشعبي بطنطا ومحافظ الغربية يوجه بصيانتها.. صور
انهيار جزئي لسقف قاعة المجلس الشعبي بطنطا ومحافظ الغربية يوجه بصيانتها.. صور
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