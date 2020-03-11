بسبب كورونا.. الملكة إليزابيث ترفض مصافحة ضيوفها في قصر باكنجهام

رفعت الملكة إليزابيث التي ستكمل 94 عاما الشهر المقبل، شعار" لا سلام بعد اليوم"، حيث تم ملاحظتها للمرة الثانية وهي ترتدي القفازات.





و يبدو أن التوقف عن مصافحة العامة أصبح من العادات المتبعة خلال تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) التاجي، خوفا على الصحة العامة، وتم ملاحظة الملكة إليزابيث، أمس، وهي تلتقي بالمفوضية السامية لسريلانكا ساروجا سيريسينا وزوجها الدكتور سوداث تالباهوا في قصر باكنجهام ولم تصافحهم.









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهرت الملكة صاحبة الـ 93 عاما وهي ترتدي القفازات لثاني مرة، و قررت عدم مصافحة الحضور خلال الاجتماع القصير الذي عقد في غرفة 1844 في القصر الملكي.



