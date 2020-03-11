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حوادث

حبس ربة منزل قطعت عضو زوجها الذكرى فى الاسكندرية .. تفاصيل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:29 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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أحمد عبد العزيز

أمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس زوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات لإقدامها على قطع العضو الذكرى لزوجها بسلاح أبيض، بعد تخديره داخل منزلهما بمنطقة كرموز، انتقاما منه بسبب تعدد علاقاته النسائية.


تلقى قسم شرطة كرموز، إخطارا من احد المستشفيات، يفيد وصول "ن. ع. ت"، عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعانى من نزيف شديد وقطع عضوه الذكرى.


وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسماع أقوال الزوج والذي أتهم بدوره زوجته "س. ح. ع" 23 عاما، بتخديره وعقب فقدانه الوعى، قطعت عضوه الذكرى بـ"سكين".


وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط الزوجة، واعترفت فى التحقيقات بارتكابها الواقعة بدافع الانتقام من زوجها بسبب تعدد علاقاته النسائية.


تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.


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