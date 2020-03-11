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رياضة

30 دقيقة.. سيطرة لـ ليفربول وغياب التهديد عن مرمى أتليتكو مدريد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:34 م
ليفربول وأتليتكو
ليفربول وأتليتكو مدريد
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إسماعيل محمود
مرّت 30 دقيقة من أحداث مباراة فريقي ليفربول الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني، وذلك في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين.
لم يمهل أتليتكو مدريد مضيفه ليفربول أكثر من 10 ثوان، حتى هدد مرماه عن طريق دييجو كوستا، والذي انفرد بمرمى أدريان، حارس مرمى ليفربول، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر، في أول فرص المباراة.

ليفربول رد على هجمة دييجو كوستا عن طريق لاعبه الهولندي فينالدوم، برأسية سكنت أحضان الحارس السلوفيني أوبلاك وذلك في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

وفي الدقيقة العاشرة ، مر ساديو ماني بعمق الملعب، ليمررها لمحمد صلاح، والذي استلم الكرة مسددًا إياها بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة أوبلاك.

وبعدها بدقيقة فقط، مهد صلاح الكرة بصدره لزميله هندرسون، لكنه سددها بعيدة عن مرمى أتليتكو مدريد، وسط الأمطار التي تهطل بكثافة على ملعب أنفيلد رود.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة، سدد أوكسليد شامبرلين كرة قوية من على حدود منطقة جزاء أتليتكو مدريد، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة مانعًا الريدز من هز شباكه.

وفي الدقيقة 18، كاد فيلبي أن يباغت ليفربول برأسية رائعة، جاورت مرمى أدريان حارس ليفربول، وسط غياب من الرقابة الدفاعية من زملائه.

استمر بعدها استحواذ لاعبي ليفربول على الكرة، دون تهديد على مرمى أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد.

يذكر أن مباراة الذهاب والتي قد أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، قد انتهت بفوز نادي أتليتكو مدريد بهدف نظيف، سجله اللاعب ساؤول نيجيز.

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