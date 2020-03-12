«البحث العلمي» تفتح باب ترشيح أسماء خبراء ومراجعين المقدم من IPCC الهيئة الحكومية الدولية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة عن دعوة الخبراء للمشاركة فى مراجعة مسودة الطلب الثانية SOD للفريق المعني بتغير المناخ 2021 تخصص العلوم الفيزيائية و الوارد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.





وتجرى المراجعة من 2 مارس إلى 26 إبريل 2020 ، بحيث تكون عملية التسجيل مفتوحة عبر الانترنت للمراجعين والخبراء الذين يرغبون فى المشاركة.





كما يغلق باب التسجيل للخبراء المشاركين على الموقع الالكترونى فى 19 ابريل 2020





لمزيد من التفاصيل وللتسجيل الكترونيا يرجى الدخول على الروابط التالية:

















وللاستفسار عن عملية المراجعة يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى: [email protected]



