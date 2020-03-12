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تعليم

«البحث العلمي» تفتح باب ترشيح أسماء خبراء ومراجعين المقدم من IPCC الهيئة الحكومية الدولية

الخميس 12/مارس/2020 - 02:48 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة عن دعوة الخبراء للمشاركة فى مراجعة مسودة الطلب الثانية SOD  للفريق المعني بتغير المناخ 2021 تخصص العلوم الفيزيائية و الوارد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.

وتجرى المراجعة من 2 مارس إلى 26 إبريل 2020 ، بحيث تكون عملية التسجيل مفتوحة عبر الانترنت للمراجعين والخبراء الذين يرغبون فى المشاركة.

كما يغلق باب التسجيل للخبراء المشاركين على الموقع الالكترونى فى 19 ابريل 2020

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل الكترونيا يرجى الدخول على الروابط التالية:




وللاستفسار عن عملية المراجعة يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى: [email protected] 

ويمكن مخاطبة الاكاديمية بما يتم على البريد الالكترونى: [email protected]
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