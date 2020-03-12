مصري من إيطاليا: غير مسموح لنا الانتقال من مدينة لأخرى والبلد كلها حجر صحي

قال عصام فتح الله، أحد أبناء الجالية المصرية في مدينة جنوة الإيطالية، إن إيطاليا أصبحت منطقة حمراء وكلها تخضع للحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف عصام فتح الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "نتحرك بحرية داخل المدينة نفسها ولكن لا ننتقل من مدينة لأخرى، ونستطيع جلب المواد الغذائية".
ويُذكر أن السلطات الإيطالية أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 149 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 خلال 24 ساعة.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 تحول إلى وباء عالمي.
من جانبها أكدت السلطات فى إسبانيا ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 2100 مصاب و49 وفاة.