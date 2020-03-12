مصري من إيطاليا: غير مسموح لنا الانتقال من مدينة لأخرى والبلد كلها حجر صحي

وأضاف عصام فتح الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "

نتحرك بحرية داخل المدينة نفسها ولكن لا ننتقل من مدينة لأخرى، ونستطيع

الغذائية".