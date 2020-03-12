سعر صادم لـ فستان أحلام.. شاهد

شاركت الفنانة الخليجية أحلام على متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بمقطع لها خلال استعدادها لإحياء احدى الحفلات الغنائية.
وظهرت أحلام فى الصور بإطلالة رائعة، حيث ارتدت فستانا أزرق طويلا اتسم التصميم بأكمامه الجذابة وغير التقليدية، كما تميز الفستان بالقماش الناعم البسيط الذي لا يحمل أى نقوشات.
وقد حمل فستان احلام توقيع من دار الازياء العالمية ALEX PERRY، وقد بلغ سعر ما يقرب من 12 ألف ريال سعودى أى ما يقرب من 50 الف جنيه مصرى.
وانتعلت أحلام حذاء بيج ذا كعب عالى، وتزينت ببعض المجوهرات الفخمة كعادتها، قد نالت إطلالة أحلام إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها وجاذبيتها.