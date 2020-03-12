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فن

شالت المرارة.. أحمد زاهر يعلن دخول ابنته ملك المستشفى ..صور

الخميس 12/مارس/2020 - 02:50 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد زاهر صورًا مع ابنته مالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء تواجدها في المستشفى.

وعلق أحمد زاهر على الصور "حمد لله على سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري، حمد لله علي سلامتك يا ملوكتي، وإن شاء الله هاتبقي زي الفل، أزمة وعدت الحمدلله، المرارة وشيلناها، الحمد لله، يارب يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي، ويحلي أيامك كلها".

ويشارك أحمد زاهر في بطولة مسلسل البرنس كلا من محمد رمضان و نور وروجينا وإدوارد و رحاب الجمل ونجلاء بدر دنيا عبدالعزيز ومحمد علاء و سلوى عثمان واحلام الجريتلي وعبدالعزيز مخيون من إخراج محمد سامي.
شالت المرارة.. أحمد زاهر يعلن دخول ابنته ملك المستشفى ..صور
شالت المرارة.. أحمد زاهر يعلن دخول ابنته ملك المستشفى ..صور
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