شالت المرارة.. أحمد زاهر يعلن دخول ابنته ملك المستشفى ..صور

نشر الفنان أحمد زاهر صورًا مع ابنته مالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء تواجدها في المستشفى.





وعلق أحمد زاهر على الصور "حمد لله على سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري، حمد لله علي سلامتك يا ملوكتي، وإن شاء الله هاتبقي زي الفل، أزمة وعدت الحمدلله، المرارة وشيلناها، الحمد لله، يارب يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي، ويحلي أيامك كلها".



