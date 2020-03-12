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محافظات

تقلبات الطقس بأسوان.. هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق بدائرة المحافظة فجر اليوم

الخميس 12/مارس/2020 - 04:30 ص
هطلول أمطار
هطلول أمطار
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شاذلى عبد الفتاح
لا تزال موجة الطقس المتقلب تسود العديد من المناطق داخل نطاق محافظة أسوان حيث شهد عدد من المناطق بدائرة المحافظة حالة من التقلبات الجوية وموجة من سوء الطقس وأمطار خفيفة.

تعرضت المحافظة لهطول الأمطار ، مع وجود سحب كثيفة ومتقطعة فى بعض المناطق،  بجانب حدوث الرعد والبرق فى مناطق أخرى.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أمر مسئولى شرطة المرور بإعادة فتح الحركة المرورية على طريق أسوان/ أبوسمبل السياحية عقب استقرار الأحوال الجوية.

وأكدت النقاط المرورية على الطريق بزوال العاصفة الترابية وعودة مجال الرؤية لوضعه الطبيعى. 

وكان محافظ أسوان قد وجه منذ ساعات بغلق الطريق لحين تحسن الحالة الجوية وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المترددة على هذا الطريق الحيوي .

كما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمس الأربعاء بعقد اجتماعًا لمتابعة تداعيات تغييرات الطقس واستعدادًا لمواجهة تداعيات أي سيول أو أمطار محتملة، فى ظل ما تم الإعلان عنه من سوء للأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وأيضًا مسئولى ومديرى الهيئات والشركات الحكومية والمديريات الخدمية والشرطية، وذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.  

وخلال الاجتماع أعلن محافظ أسوان، عن رفع حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة وأيضًا غرف عمليات المراكز والمدن والمديريات، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيئ واحتمالية هطول أمطار وسيول من خلال متابعة أى أحداث تقع بدائرة المحافظة على مدار الساعة.  

وأشار المحافظ، إلى الاستعانة بالدروس المستفادة من المواقف والأحداث السابقة التى شهدتها المحافظة ومنها التأكد من عدم وجود أى تعديات على مخرات السيول والتى تشمل 36 مخر صناعى و23 سد حماية وحاجز ترابى و13 بحيرة صناعية تستوعب 3 مليون م3 ، مع تمام جاهزية المدارس ومراكز الشباب لفتح معسكرات إيواء عاجل بها تتضمن الخيام والأسرة والبطاطين والمفروشات، فضلًا عن مراجعة المعدات والسيارات المستخدمة فى كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة.   

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