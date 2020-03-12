ادعى الإصابة بفيروس كورونا.. تصرف غريب من دييجو كوستا عقب لقاء ليفربول

استخدم المهاجم الإسباني دييجو كوستا، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حيلة غريبة من أجل التخلص من أسئلة الصحفيين عقب نهاية مباراة فريقه مع ليفربول التي حقق فيها الروخي بلانكوس، انتصارًا أهّله إلى الدور المقبل من أبطال أوروبا.





وظهر كوستا في "فيديو" وهو يخرج من ملعب الأنفيلد، في المنطقة الخاصة بالصحفيين، رفقة منظمة للمباراة صينية ليستخدم "السعال" مازحًا لتجنب اللقاءات الصحفية.





وفي سياق آخر، ودع نادي ليفربول الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، بعد خسارته أمام ضيفه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حاول لاعبو ليفربول العودة في النتيجة بالأشواط الإضافية، لكن جميع محاولاتهم كانت تقف عند مدافعي نادي أتلتيكو مدريد وحارس مرماهم أوبلاك، ليودع حامل اللقب البطولة من دور الـ 16، ويتأهل أتلتيكو مدريد لدور ربع النهائي.