ادعى الإصابة بفيروس كورونا.. تصرف غريب من دييجو كوستا عقب لقاء ليفربول

استخدم المهاجم الإسباني دييجو كوستا، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حيلة غريبة من أجل التخلص من أسئلة الصحفيين عقب نهاية مباراة فريقه مع ليفربول التي حقق فيها الروخي بلانكوس، انتصارًا أهّله إلى الدور المقبل من أبطال أوروبا.
وظهر كوستا في "فيديو" وهو يخرج من ملعب الأنفيلد، في المنطقة الخاصة بالصحفيين، رفقة منظمة للمباراة صينية ليستخدم "السعال" مازحًا لتجنب اللقاءات الصحفية.
JUGADOR DE FÚTBOL INTERNACIONAL ( Diego costa ) el debe ser otro loco como yo... Ustedes son un chiste, creen todo lo que dice la televisión, el está preocupadisimo JAJAJA. Dime un caso que tú conozcas que murió de CORONA VIRUS... Solo 1 el zika y el h1n1 también nos iba a matar! pic.twitter.com/z3IhTaHmCD— Jose Angel (@jatroconiz) March 12, 2020