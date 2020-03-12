أمريكا.. أول أصابة بفيروس كورونا داخل الكونجرس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن موظف يتبع لمكتب عضوة مجلس النواب الأمريكي ماريا كانتويلز أصيب بفيروس كورونا لتصبح بذلك أول إصابة مؤكدة بالوباء داخل الكونجرس.





وأعلن مكتب كانتويلز أنه تم عزل الموظف ووضعه قيد الحجر الصحي الإلزامي، مشيرًا إلى أن كانتويلز سوف تخضع للكشف الطبي لتبين ما إذا كانت أصيبت بالفيروس أم لا.





وكان عضو الكونجرس الجمهوري، دوج كولينلز أعلن مؤخرًا أنه سيفرض على نفسه حجرًا صحيًا للاشتباه في إصابته بالفيروس.





كما أعلن السيناتور تيد كروز، الأحد الماضي، نفس الشيء بعد أن التقى شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال إن فرص إصابته "منخفضة للغاية" لأن التفاعل كان أقل من دقيقة، ويشعر بأنه في "صحة جيدة"، لكن مع ذلك رأى عزل نفسه "بدافع الحذر الشديد".



