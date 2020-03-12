ليفربول وصل إلى القمة سريعا وهبط منها أسرع.. محطات الريدز بدوري أبطال أوروبا

فشل فريق ليفربول في استكمال رحلة الدفاع عن لقبه دوري أبطال أوروبا، عندما تعرض للإقصاء على يد كتيبة دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب "الأنفيلد".





ودع نادي ليفربول الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا، من دور الـ 16، بعد خسارته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





حاول لاعبو ليفربول العودة في النتيجة بالأشواط الإضافية، لكن جميع محاولاتهم كانت تقف عند مدافعي نادي أتليتكو مدريد وحارس مرماهم أوبلاك، ليودع حامل اللقب البطولة من دور الـ 16، ويتأهل أتلتيكو مدريد لدور ربع النهائي.





وتعد هذه هي المرة الأولي التي يهزم فيها الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، في مباراة بدور الـ16 مع ليفربول على أرضه، حيث انتصر في 11 لقاء، وتعادل في 4.





كما أن هذه هي المرة الثانية التي يلعب فيها ليفربول أشواط إضافية في مباراة إقصائية بدوري الأبطال، حيث حدث ذلك من قِبل في 2008، ضد تشيلسي والتي ودعها الريدز.





وفيما يلي نعرض مشوار ليفربول بموسم دوري أبطال أوروبا قبل الخروج على يد أتليتكو مدريد:

دوري المجموعات

نابولي 2 :0 ليفربول

ليفربول 4 : 3 ساليسبورج

جينت 1 : 4 ليفربول

ليفربول 2 : 1 جينت

ليفربول 1 : 1 نابولي

ساليزبورج 0 : 2 ليفربول

دور الـ 16

أتليتكو مدريد 2 : 0 ليفربول

ليفربول 2 : 3 أتليتكو مدريد