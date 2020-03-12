AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طقس سيئ وأمطار على القليوبية.. المحافظة ترفع حالة الطوارئ ..صور

الخميس 12/مارس/2020 - 07:41 ص
الأمطار
الأمطار
Advertisements
إبراهيم الهوارى

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار صباح اليوم على مدن وقرى المحافظة تسببت في إعاقة الحركة المرورية فى بعض الطرق العامة والمواصلات بسبب تراكم المياه.


كما تسببت سوء الأحوال الجوية فى عزوف خروج المواطنين من منازلهم كما تأثرت أيضا حركة البيع والشراء فى الأسواق العامة بسبب سقوط الأمطار حيث شهد سوق الخميس الأسبوعي بمدينة طوخ عزوف التجار عن الخروج وفرش بضائهم وكذلك الأهالى للتسوق.


 من ناحية أخرى بدأت شركة مياه القليوبية فى الدفع بمعدات الشركة والسيارات إلى النقاط الساخنة فور هطول الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار للعمل على سيولة الحركة المرورية.


من جانبه أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.


وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعاؤها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.


وأكد المحافظ على أهمية الجاهزية في التعامل مع التغيرات المناخية مشيرا الى انه كلف المسئولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.


وطالب المحافظ إدارة مرور القليوبية العمل بإعداد وتوفير الخطط البدائل المرورية للطرق والمسارات على مستوى المحافظة حتى لا تصاب الطرق بالشلل خلال موجات الأمطار وخاصة وأن المحافظة تتوسط الطريق الزراعي والإقليمي والحر وجميعها طرق هامة وحيوية ويتطلب العمل معها بخطط عالية المستوى حتى لا تحدث أزمات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس سيئ وأمطار غزيرة في القليوبية.. تأثر الامتحانات وحركة المواصلات والبيع وإعلان الطوارئ

شبرا الخيمة تغرق فى شبر ميه.. الأمطار تتحدى المسئولين والشوارع تتحول إلى بحيرات.. صور

أمطار متوسطة على مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع الطوارئ

سوء الأحوال الجوية.. سقوط أمطار متوسطة على مدن القليوبية

طقس سيئ وأمطار غزيرة بالقليوبية وتراكم المياه فى الشوارع.. شاهد

أمطار متوسطة تضرب مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

اشترِ iphone 7 Plus بـ 2500 جنيه فقط

أخبار الزمالك | اتحاد الكرة يصدم الأبيض بشأن إعادة مباراة القمة.. ومنع الأعضاء من دخول النادي

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لفستان مذيعة the voice kids

السعودية تعلق الرحلات الجوية إلى أوروبا و12 دولة أخرى بسبب كورونا

بحيلة ذكية.. سياسي مسلم يحول الكراهية له إلى حب عميق

شاهد.. كيف يعيش سكان مدينة ووهان داخل منزلهم خلال الحجر الصحي؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بلوفر محمد حماقي الممزق.. عمرو سعد يثير الجدل بملابس غريبة

سعر صادم لـ فستان أحلام.. شاهد

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لفستان مذيعة the voice kids