طقس سيئ وأمطار على القليوبية.. المحافظة ترفع حالة الطوارئ ..صور

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار صباح اليوم على مدن وقرى المحافظة تسببت في إعاقة الحركة المرورية فى بعض الطرق العامة والمواصلات بسبب تراكم المياه.





كما تسببت سوء الأحوال الجوية فى عزوف خروج المواطنين من منازلهم كما تأثرت أيضا حركة البيع والشراء فى الأسواق العامة بسبب سقوط الأمطار حيث شهد سوق الخميس الأسبوعي بمدينة طوخ عزوف التجار عن الخروج وفرش بضائهم وكذلك الأهالى للتسوق.





من ناحية أخرى بدأت شركة مياه القليوبية فى الدفع بمعدات الشركة والسيارات إلى النقاط الساخنة فور هطول الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار للعمل على سيولة الحركة المرورية.





من جانبه أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.





وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعاؤها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.





وأكد المحافظ على أهمية الجاهزية في التعامل مع التغيرات المناخية مشيرا الى انه كلف المسئولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.





وطالب المحافظ إدارة مرور القليوبية العمل بإعداد وتوفير الخطط البدائل المرورية للطرق والمسارات على مستوى المحافظة حتى لا تصاب الطرق بالشلل خلال موجات الأمطار وخاصة وأن المحافظة تتوسط الطريق الزراعي والإقليمي والحر وجميعها طرق هامة وحيوية ويتطلب العمل معها بخطط عالية المستوى حتى لا تحدث أزمات.