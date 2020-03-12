مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على لاسك لينز بـ الدوري الأوروبي





ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، لوضع قدما في الدور ربع النهائي، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.





في المقابل يسعى لاسك لينز لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، للحفاظ على آماله في التأهل، قبل خوض لقاء العودة في إنجلترا.





وكان فريق مانشستر يونايتد تأهل إلى دور الـ 16، بعد الفوز على كلوب بروج بنتيجة 6- 1، بمجموع المباراتين، بينما صعد لاسك لينز على حساب ألكمار الهولندي.









يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره لاسك النمساوي، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.