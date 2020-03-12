الوحدات المحلية ترفع آثار تراكم الرمال والأشجار المتساقطة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ أعمال رفع الرمال المتراكمة على طريق الخارجة أسيوط جراء العاصفة الترابية بمدخل المدينة الشمالي، بالقرب من حديقة المطار، كما جرى رفع فروع أشجار سقطت بسبب سرعة العاصفة الترابية بشارع بحي طريق الداخلة ولم تسفر عن أى أضرار أو إصابات وتستكمل فرق المتابعة أعمال إخلاء المواقع التي تتعرض لأي أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية.





كانت محافظة الوادي الجديد، شهدت في الساعات الأولى من يوم الخميس، عواصف محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والداخلية أدت لانخفاض الرؤية الأفقية والرأسية وتبيعها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على كافة مراكز المحافظة.





من جانبها أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

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كما حذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.

ومن جانبه أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة في الـ3 مواقع الأكثر عرضة للسيول وذلك تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول.

وكانت شهدت محافظة الوادي الجديد، أول أمس الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة مع هبوب رياح متوسطة محملة بالأتربة وسط ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة الجو في مناطق متفرقة بمراكز المحافظة تسبب في انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية والرأسية.