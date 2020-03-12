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أخبار البلد

رئيس الوزراء: الحكومة جاهزة بمبادرة تشجيع المنتج المحلي وتخفيض الأسعار

الخميس 12/مارس/2020 - 11:20 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ الملاحظات الأخيرة على المبادرة الخاصة بتشجيع المنتج المحلي وتخفيض الأسعار، وذلك تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومسئولي الجهات المعنية. 

وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن الحكومة انتهت بالفعل من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة والجهات المعنية من إعداد المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة الرئاسية بتخفيض أسعار السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة، إلى جانب دعم المنتج الوطني وتحريك السوق والمبيعات، وهو ما يدعم في نهاية الأمر الاقتصاد المصري. 

وخلال الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء على انتهاء جميع الخطوات التنفيذية الخاصة بهذه المبادرة، بدءًا من قاعدة البيانات الخاصة بقائمة المنتجات والسلع التي ستشارك في هذه المبادرة، والموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، وكافة التطبيقات الإلكترونية المرتبطة به، إلى جانب قائمة المنتجين والمصنعين المشاركين، والمنافذ التي ستشارك في المبادرة ونقاط التوزيع، وكذا الحملة التسويقية، وخطة المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المخصصة للمتابعة، كما تم التأكد من آليات التمويل المتاحة، وغيرها من الإجراءات الخاصة بالمبادرة.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لكل الوزارات والجهات التي شاركت في إعداد هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على رئيس الجمهورية؛ تمهيدًا لإطلاقها وبدء تنفيذها.
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