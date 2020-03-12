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حوادث

حريق هائل فى مصنع مراتب أسفنج و منازل مجاورة بقرية الظافرية فى قنا

الخميس 12/مارس/2020 - 11:44 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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يوسف رجب

سببت موجة الطقس السيىء التى تشهدها البلاد فى اندلاع حريق هائل، فى مصنع مراتب اسفنج وعدد من المنازل المجاورة بقرية الظافرية التابعة لمركز قفط.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، باندلاع حريق ضخم فى مصنع للمراتب الاسفنجية ومخزن و منزلين مجاورين.


وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق التهم كافة المراتب الموجودة فى المصنع و المخزن، فضلا عن التهام عدد كبير من المواشى فى المنزلين المجاورين للمصنع.


وتمكنت قوات الحماية المدنية  بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحيق قبل امتداده لبقية المنازل المجاوره للحريق.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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