حريق هائل فى مصنع مراتب أسفنج و منازل مجاورة بقرية الظافرية فى قنا

سببت موجة الطقس السيىء التى تشهدها البلاد فى اندلاع حريق هائل، فى مصنع مراتب اسفنج وعدد من المنازل المجاورة بقرية الظافرية التابعة لمركز قفط.

















تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، باندلاع حريق ضخم فى مصنع للمراتب الاسفنجية ومخزن و منزلين مجاورين.





وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق التهم كافة المراتب الموجودة فى المصنع و المخزن، فضلا عن التهام عدد كبير من المواشى فى المنزلين المجاورين للمصنع.





وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحيق قبل امتداده لبقية المنازل المجاوره للحريق.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.