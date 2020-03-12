برق ورعد ومطر ببني سويف والشوارع خالية من المارة .. فيديو وصور

شهدت محافظة بني سويف سقوط أمطار غزيرة في معظم في جميع الأنحاء، مصاحبة ببرق ورعد مع هبوب رياح، كما خلت الشوارع من المارة، بسبب برودة الجو وهطول الأمطار، وأغلقت المحال أبوابها.





من ناحيته أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات ،مع ضرورة التواصل على مدار الساعة، مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية؛ وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس، بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن غدا الخميس 12 مارس الجاري وحتى يوم السبت المقبل 14 من نفس الشهر.

وكلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في حالة سقوط الأمطار ،وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أية حالات طارئة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن ، وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة "مسبقا " استعدادا لموسم الشتاء.

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من ناحيته أشار المهندس أحمد صحصاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، إلى أن قطاعات وإدارات ومواقع الشركة قامت بمراجعة محطات الصرف الصحى والتأكد من عملها بكفاءة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، علاوة على تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى والاطمئنان على جاهزية سيارات كسح وشفط المياه، من أماكن تجمعها بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول على المحافظة.

كما استخدمت مديرية الري بالمحافظة المعدات المتنوعة فى تطهير مخرات السيول المنتشرة بالمحافظة ويبلغ عددها 7 مخرات، منها 6 مخرات فى مناطق شرق النيل ببنى سويف ومركزى ببا جنوب المحافظة وناصر شمالها.