الفيحاء السعودي يعلن إغلاق تدريباته بسبب فيروس كورونا

أعلن فريق الفيحاء السعودي غياب الحضور الجماهيري عن تدريبات الفريق اليوم، الخميس، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكتب الحساب الخاص بفريق الفيحاء السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الفريق سيجري تدريباته في تمام الساعة السادسة اليوم، الخميس، على ملعب الشيخ عبد العزيز التويجري بمقر النادي.





وشدد النادي على أن جميع التدريبات ستكون مغلقة، وذلك تماشيًا مع قرار تعليق الحضور الجماهيري لجميع الأنشطة الرياضية، وذلك حتى إشعار آخر.



