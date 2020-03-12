ودودون للغاية.. سائح يوثق رحلته في الحجر الصحي المصري ويروي تفاصيل معاملته

وثق مات سويدر، السائح الأمريكى المصاب بفيروس كورونا بالحجر الصحى فى مصر، طريقة تعامل الطاقم الطبى المصرى معه باحترافية عالية.





وزف سويدر بشرة سارة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نتائج اختباره لفيروس كورونا أصبحت سلبية وليس لديه أي أعراض.





وروى السائح الأمريكي، قصة نقله من الأقصر إلى مستشفى الحجر الصحي بمطروح، والتي أشاد بها وبطريقة التعامل معه.





وأشاد بالأطباء وطاقم التمريض قائلا: "ودودون للغاية، والأطباء يعتانون بعلاجى من فيروس كورونا".



