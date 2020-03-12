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أخبار العالم

إيران تتقدم بطلب لـ صندوق النقد الدولي لتمويل مكافحة فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 12:11 م
ايران تتقدم بطلب
ايران تتقدم بطلب لـ صندوق النقد الدولي لتمويل مكافحة فيروس ك
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قسم الخارجي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن بلاده طلب من البنك المركزي استخدام تمويل طارئ من أداة التمويل السريع لدى صندوق النقد لمكافحة فيروس كورونا..

وقال ظريف: " طلبنا 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة تفشي كورونا الذي تضرت منه إيران".

وأشارت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن البلدان المتضررة من فيروس كورونا ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران بلغ 354 حالة، فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 9 آلاف شخص.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قال إن دواء محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه.
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