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حوادث

شاهد .. رجال مرور القاهرة يواجهون المطر بالشوارع و10 نصائح لقائدي السيارات

الخميس 12/مارس/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات الامنية على كافة الطرق والمحاور فى العاصمة لسحب تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار وتسير الحركة المرورية.

 وكنت وجهت وزارة الداخلية، قائدى السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة 10 نصائح هامة للحفاظ على حياتهم أثناء القيادة في الطقس السيئ والأمطار.

وشملت نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، كان على رأسها:

1. مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
2. ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
3. مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
4. استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى . 
5. مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
6. عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
7. عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
8. زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
9. عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
10. عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق.

ومن جانبها رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.
شاهد .. رجال مرور القاهرة يواجهون المطر بالشوارع و10 نصائح لقائدي السيارات
شاهد .. رجال مرور القاهرة يواجهون المطر بالشوارع و10 نصائح لقائدي السيارات
شاهد .. رجال مرور القاهرة يواجهون المطر بالشوارع و10 نصائح لقائدي السيارات
شاهد .. رجال مرور القاهرة يواجهون المطر بالشوارع و10 نصائح لقائدي السيارات
شاهد .. رجال مرور القاهرة يواجهون المطر بالشوارع و10 نصائح لقائدي السيارات
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