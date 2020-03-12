أبرزها النزيف وفقدان الشم.. احم نفسك من أورام الأنف بهذه الطريقة

تعتبر أورام الأنف من أكثر الأمراض التي تؤثر على صحة الأفراد وتنقسم إلى أورام حميدة وخبيثة، ونظرا لسوء الأحوال الجوية يجب الوقاية من الأمراض التي تؤثر على الانف والصدر.





ووفقًا لموقع mayo clinic تتشكل أورام الأنف والأنف عندما تقوم الطفرة الجينية بتحويل الخلايا الطبيعية السليمة إلى خلايا غير طبيعية، وتنمو الخلايا السليمة وتتضاعف بمعدل محدد ، وتموت في نهاية المطاف في وقت محدد، تنمو الخلايا غير الطبيعية وتتكاثر خارج نطاق السيطرة ، ولا تموت، وتشكل الخلايا غير الطبيعية المتراكمة كتلة (ورم).









الأعراض:





يمكن أن تشمل علامات وأعراض أورام الأنف والأنف ما يلي:





•صعوبة في التنفس من خلال أنفك

•فقدان حاسة الشم

•نزيف الأنف

•إفرازات من أنفك

•تورم أو ألم في الوجه

•عيون دامعة

•قرحة أو آفة على سطح فمك

•مشاكل في الرؤية

•نتوء في رقبتك

•صعوبة فتح فمك





للحد من خطر الإصابة بأورام الأنف يمكنك:





•توقف عن التدخين: إذا كنت لا تدخن لا تفعل، إذا كنت تدخن وتريد الإقلاع عن التدخين ، فتحدث مع طبيبك حول الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد ، مثل الاستشارة والأدوية.





•احمِ نفسك في العمل: اتبع قواعد السلامة في مكان عملك لحماية نفسك من الأبخرة والمهيجات الضارة في الهواء ، مثل ارتداء قناع الوجه.







