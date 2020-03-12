وزارة الري: أكثر من 10 مليارات جنيه لمواجهة الأمطار والسيول.. فيديو

قال الدكتور رجب على عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى: خلا ل لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن وزارة الرى وضعت خطة لمواجهة الأمطار والسيول، موضحا أن تلك الخطة تهدف إلى حماية التجمعات السكنية من أخطار السيول واستيعاب تلك الكميات من خلال عمل منشآت مائية تستوعب هذه الكميات وتكون إضافة إلى الموارد المائية.





وأوضح أن الخطة تم تنفيذها بالفعل منذ عام 2015 وتكلفت أكثر من 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أنها زادت من قدرة الوزارة على مواجهة السيول والعواصف المطرية التي نراها حاليا، حيث أنه خلال شهر يناير السابق كان يوجد عواصف رملية وأمطار تعرضت لها بعض محافظات مصر، إلا أنه تم السيطرة عليها.





وأشار إلى أن العالم كله يتعرض للقلبات الجوية، مضيفا إلى أن الدول المتقدمة لا تقدر على مواجهة الأزمات بشكل كامل.





وأكد أن كل عام تقوم وزارة الرى بزيادة الاستعدادات لتلك الكوارث والتعلم من الأمطار والعواصف التى كانت موجودة سابقا، بالإضافة إلى التحسن فى استعدادات الوزارة فى مواجهة تلك الأزمات.



