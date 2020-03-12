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محافظات

بسبب الأمطار.. وقف حركة الملاحة النهرية بأسوان .. فيديو وصور

الخميس 12/مارس/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى الأقصر وذلك بعد انخفاض مستوى الرؤية بين مدينتى إدفو والأقصر وذلك أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

 

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للاطمئنان على حالة الطقس والإجراءات الجارى اتخاذها من كافة الجهات المعنية.

  

قام اللواء أشرف عطية بالتواصل عبر الفيديوكونفرانس مع الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء لعرض الموقف الحالى ، كما قام المحافظ بإجراء إتصال تليفونى مفاجئ بإحدى غرف العمليات الفرعية الموجودة بأحد الوحدات المحلية للتأكد من جاهزية وفتح غرف العمليات التى وجه بها أمس فى اجتماعه الموسع مع الجهات المعنية إستعدادًا لسوء الأحوال الجوية وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية فى تواجد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ومديرى غرفة العمليات والمستشار العسكرى .

 

ووجه المحافظ بمتابعة الأجهزة اللاسكلية والتليفونات لتحقيق التواصل اللحظى مع غرف عمليات الرى والوحدات المحلية ، بالإضافة إلى مركز الأرصاد الجوية لتحديد المواقع المحتملة لسقوط الأمطار ودرجتها ومدى خطورتها .

 

وبعث محافظ أسوان رسالة طمأنة لأهالى أسوان بأن الحالة العامة للأحوال الجوية مستقرة ومطمئنة تمامًا حتى الآن حيث يشهد ذلك متابعة من رئيس الوزراء للموقف أولًا بأول .

 

وأوضح عطية بأن التدخل السريع هو الهدف الرئيسى لإستعدادات المحافظة حيث أنه بمجرد الإبلاغ عن هبوب عاصفة ترابية فى مسافة محددة بطريق أسوان / أبو سمبل السياحى تم غلق الطريق بالكامل حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين من وقوع أى حوادث مررورية وتم إعادة فتح الطريق بعد 3 ساعاتفور الإطمئنان على إنحصار العاصفة الترابية وفتح مجال الرؤية أمام المركبات المترددة على الطريق .

 

وأكد أشرف عطية بأنه سيتم الإعلان عن أى بيانات بمنتهى الشفافية فى حالة حدوث أى شئ لا قدر الله لغلق الباب أمام مروجى الإشاعات .


 

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