تأجيل الاجتماع التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تأجيل موعد اجتماع المكتب التنفيذى الذى كان محددا له يوم 20( مارس الجارى فى مدينة زيورخ السويسرية لحين اشعار اخر.





ويشارك المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق فى اجتماعات الفيفا باعتباره عضوا فى المكتب التنفيذي الفيفا.





يأتي تأجيل الفيفا لاجتماع المكتب التنفيذى بسبب انتشار فيروس كورونا فى الدول الأوروبية وخشية تداعيات ذلك على أعضاء الفيفا.





ومن المقرر فى حال تحديد موعد لاحق لاجتماع المكتب التنفيذى مناقشة دعم الفيفا للاتحادات الأهلية التى أعلنت عن إيقاف النشاط الرياضى بسبب ظهور حالات كورونا فى الملاعب مؤخرا.



