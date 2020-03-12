AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلى بالك.. الداخلية تقدم نصائح ومحاذير للقيادة فى الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 02:25 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح - أحمد مهدي
كثفت وزارة الداخلية تواجدها المرورى على الطرق السريعة والمحاور  حرصًا علي سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.

 تم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار اول بأول عن حالة الطرق .

كما  يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة ويتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار.

-وتقدم وزارة الداخلية بعض الإرشادات لقائدى السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.

تاكد من :-
سلامة الاطارات
صلاحية فرامل اليد
صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والانوار والاشارات ونظافة الزجاج الامامي والخلفى وكشافات الاضاءة - كفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.

- احرص علي :-
اجراء الصيانة الدورية للسيارة
ربط حزام الامان قبل التحرك بالسيارة
ضبط مراة الصالون وكذا المراة الجانبية
ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام اجهزة التحكم بيسر وكفاءة
جلوس الاطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية
ضبط ضغط الهواء داخل الاطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة
استخدام الاشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاة بمسافة كافية

عزيزى قائد السيارة احذر من :-
استخدام التليفون المحمول لانة يؤدى الي فقد التركيز اثناء قيادة السيارة 0
وضع طفلك امام عجلة القيادة اثناء السير
القيادة تحت تاثير المواد المخدرة
قيادة سيارتك وانت في حالة ارهاق
التخطئ الخاطئ لانة يعرضك والاخرين لحوادث المرور
الانشغال بغير الطريق
الثقة الزائدة في القيادة لان خطا الغير قد يفوق مهاراتك

تجنب :
تجاوز السرعة المقررة قانونا لانها  تعرضك والاخرين للخطر
تخطئ السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطئ
السير عكس الاتجاة
الوقوف في الاماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا علي سيولة حركة المرور
تغيير اتجاة السير فجأة دون الاشارة الدالة على ذلك

عزيزى قائد السيارة لتفادى الحوادث التزم بالاتي :-
لا تنشغل بغير القيادة
عدم التوقف المفاجئ
التزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك
الاتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الالزامية
ترك مسافة الامان الواجبة بين سيارتك والاخرين

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات  رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب فيريرا.. خطاب صادم من الفيفا للزمالك

خالد الغندور: سعيد بتعادل الأهلي وكنت أتمنى خسارته

ضحايا الطقس السيئ بقنا.. مصرع طفل وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنتين و31 شجرة و16 عامود كهرباء

بمحركين.. سعر ومواصفات هيونداي أيونيك الهايبرد 2019 في السوق المصرية

سعر صادم لـ فستان أحلام.. شاهد

داليا مصطفى لـ هؤلاء الفنانين: فضحتونا في الإعلام

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحى للزمالك.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة

مش كنتي لسه بتنتحري.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

في ذكرى رحيل نجوى سالم.. سر انتحارها ومساعدتها لفنان شهير

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلبسيش عدسات .. 7 حاجات لازم تعملها لمواجهة العاصفة الترابية

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

بلد عائم على البترول.. غينيا الاستوائية تستقطب كبار المستثمرين فى العالم...صور