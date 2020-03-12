خلى بالك.. الداخلية تقدم نصائح ومحاذير للقيادة فى الطقس السيئ

كثفت وزارة الداخلية تواجدها المرورى على الطرق السريعة والمحاور حرصًا علي سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.





تم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.





كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار اول بأول عن حالة الطرق .





كما يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة ويتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار.





-وتقدم وزارة الداخلية بعض الإرشادات لقائدى السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.





تاكد من :-

سلامة الاطارات

صلاحية فرامل اليد

صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والانوار والاشارات ونظافة الزجاج الامامي والخلفى وكشافات الاضاءة - كفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.





- احرص علي :-

اجراء الصيانة الدورية للسيارة

ربط حزام الامان قبل التحرك بالسيارة

ضبط مراة الصالون وكذا المراة الجانبية

ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام اجهزة التحكم بيسر وكفاءة

جلوس الاطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية

ضبط ضغط الهواء داخل الاطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة

استخدام الاشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاة بمسافة كافية





عزيزى قائد السيارة احذر من :-

استخدام التليفون المحمول لانة يؤدى الي فقد التركيز اثناء قيادة السيارة 0

وضع طفلك امام عجلة القيادة اثناء السير

القيادة تحت تاثير المواد المخدرة

قيادة سيارتك وانت في حالة ارهاق

التخطئ الخاطئ لانة يعرضك والاخرين لحوادث المرور

الانشغال بغير الطريق

الثقة الزائدة في القيادة لان خطا الغير قد يفوق مهاراتك





تجنب :

تجاوز السرعة المقررة قانونا لانها تعرضك والاخرين للخطر

تخطئ السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطئ

السير عكس الاتجاة

الوقوف في الاماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا علي سيولة حركة المرور

تغيير اتجاة السير فجأة دون الاشارة الدالة على ذلك





عزيزى قائد السيارة لتفادى الحوادث التزم بالاتي :-

لا تنشغل بغير القيادة

عدم التوقف المفاجئ

التزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك

الاتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الالزامية

ترك مسافة الامان الواجبة بين سيارتك والاخرين





وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.