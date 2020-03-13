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ثقافة

مناقشة ديوان "لابس مزيكا" لجمال فتحي بمنتدى الشعر المصري.. الأحد

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ينظم منتدى الشعر المصري، ندوة جديدة في السابعة مساء الأحد القادم بمقر حزب التجمع الوطني ميدان طلعت حرب وسط القاهرة وذلك لمناقشة ديوان الشاعر "جمال فتحي" الصادر حديثا عن دار الأدهم للطباعة والنشر تحت عنوان "لابس مزيكا".
 
يناقش الديوان كل من: الشاعر يسري حسان ، الدكتور أحمد حسن عوض ، الناقد مدحت صفوت ، ويدير الندوة الشاعر علي عطا . 

وجمال فتحي شاعر وصحفي بالقسم الثقافي بجريدة الجمهورية أصدر ثلاثة دواوين هي : " في السنة أيام زيادة ، عنيا بتشوف كويس " ، وديوان جلد ميت . كما أصدر مجموعة قصصية تحت عنوان " كعب أخيل " .
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