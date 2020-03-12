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محافظات

وسط الأمطار.. رئيس مدينة أجا تقود عمليات شفط وكسح المياه... صور

الخميس 12/مارس/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قادت " رحاب المزين" رئيس مركز ومدينة أجا ويرافقها فريق العمل المعاون بالمجلس، بالإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع المدينة بجميع المعدات والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأجا وكذلك الوحدات المحلية التابعة حيث امتلأت الشوارع بمياه الأمطار.

فيما شهدت شوارع الدقهلية تكدسا للمياه بالشوارع الرئيسية والشوارع الجانبية نظرا لغزارة الأمطار الشديدة.

وقام عدد من المواطنين بكسح المياه عن طريق الأواني نظرا لامتلائها مما أعاق الحركة بها تماما.

وكانت محافظة الدقهلية قد خصصت أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين وذلك لما تمر به المحافظة من طقس سيئ حيث خصصت للخط الساخن رقم 114.

فيما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه على اتصال دائم بكافة غرف العمليات بجميع مراكز ومدن المحافظة للوقوف على حقيقة الأوضاع فيها أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات حال حدوثها .

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية للشوارع والعمل الفوري على إزالة كافة العقبات أمام المواطنين وتيسير حركة المرور ورفع أية تجمعات للمياه أولا بأول والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها.
وسط الأمطار.. رئيس مدينة أجا تقود عمليات شفط وكسح المياه... صور
وسط الأمطار.. رئيس مدينة أجا تقود عمليات شفط وكسح المياه... صور
وسط الأمطار.. رئيس مدينة أجا تقود عمليات شفط وكسح المياه... صور
وسط الأمطار.. رئيس مدينة أجا تقود عمليات شفط وكسح المياه... صور
وسط الأمطار.. رئيس مدينة أجا تقود عمليات شفط وكسح المياه... صور
وسط الأمطار.. رئيس مدينة أجا تقود عمليات شفط وكسح المياه... صور
وسط الأمطار.. رئيس مدينة أجا تقود عمليات شفط وكسح المياه... صور
وسط الأمطار.. رئيس مدينة أجا تقود عمليات شفط وكسح المياه... صور
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