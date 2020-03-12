بسبب الرياح.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك بأسيوط

أصيب 3 أشخاص في انقلاب توك توك، اليوم الخميس، على الطريق الزراعي السريع بمركز ساحل سليم بأسيوط، نتيجة لسوء حالة الطقس.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وصول بلاغ من الأهالي بانقلاب توك توك على الطريق الزراعي السريع، دائرة المركز ووجود مصابين.
وبالانتقال والمعاينة والفحص، تبين انقلاب توك توك بدون أرقام، وإصابة كل من "محمد عبدالرحمن احمد" 12 سنة، و"مؤمن كامل رماح" 16 سنة، و"فايو جمال خضر" 18 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.