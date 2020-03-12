بسبب الرياح.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك بأسيوط

أصيب 3 أشخاص في انقلاب توك توك، اليوم الخميس، على الطريق الزراعي السريع بمركز ساحل سليم بأسيوط، نتيجة لسوء حالة الطقس.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وصول بلاغ من الأهالي بانقلاب توك توك على الطريق الزراعي السريع، دائرة المركز ووجود مصابين.



